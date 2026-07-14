TİKA'dan Belgrad'da Açık Hava Sınıfı - Son Dakika
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TİKA'dan Belgrad'da Açık Hava Sınıfı

14.07.2026 20:14
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TİKA, Belgrad'da doğal eğitim alanı yaratarak Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da TİKA tarafından yapılan açık hava sınıfı açılışına iştirak etti.

Belgrad'daki 22 Oktobar İlköğretim Okulu'nda, TİKA tarafından yapılan, okul bahçesinde öğrencilerin doğayla iç içe eğitim görebileceği, bilimsel gözlemler yapabileceği ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirebileceği yeni bir eğitim alanı oluşturuldu.

TİKA Başkanı Eren, açılış yaptıkları okulda 700 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Okulda aynı zamanda 150 Müslüman öğrencinin de eğitim aldığını kaydeden Eren, şunları söyledi:

"Burada açık sınıf yaptık, Türkiye'nin bir armağanı olarak. Proje, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vesile olacak. TİKA, kalkınma projeleriyle dünyanın dört bir tarafındaki çocuklarımızı destekliyor. Burada açık sınıfta kardeşlerimiz eğitim alacaklar ve inşallah güzel bir geleceğe yürüyecekler."

Açılışa Sırbistanlı üst düzey yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ve öğrenciler, öğretmenler, veliler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Belgrad'da Açık Hava Sınıfı - Son Dakika

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