TİKA'dan Filibe'de İftar Programı

12.03.2026 02:13
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bulgaristan'ın Filibe kentinde 800 kişilik iftar programı düzenledi.

TİKA ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü işbirliğiyle Filibe'de bir restoranda gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Filibe Valisi Vladislav Popov, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında konuşan Eren, Filibe'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Dünyanın dört bir yanında "gönül sofraları" kurduklarını belirten Eren, "Türkiye Cumhuriyeti olarak sizleri kardeşimiz olarak görüyoruz. Nerede bir kardeşimiz, bir soydaşımız varsa onun yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Türkiye ile Bulgaristan'ın iki dost ve kardeş ülke olduğunu vurgulayan Eren, iki ülke arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu ifade etti.

Eren, "Amacımız sizleri unutmadığımızı ve sizleri çok sevdiğimizi göstermek. Sizler kendi gelenekleriniz, kültürünüz ve kimliğinizle yalnızca Bulgaristan'da ya da Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursanız olun bulunduğunuz ülkeye renk ve değer katıyorsunuz." diye konuştu.

Başkonsolos Manav ise iftar programında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ramazan, paylaşmak, kardeşlik ve en önemlisi şükretmek demektir. Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde, sahip olduğumuz nimetleri sizlerle paylaşabildiğimiz için şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filibe Valisi Popov da ramazanın inancın gücünü, iyiliğin önemini ve insanlar arasındaki karşılıklı saygının değerini hatırlattığını vurgulayarak, "Bu iftar, Filibe'de farklı etnik köken ve dinlerden insanları bir araya getirerek barış içinde yaşama ve zor zamanları birlikte paylaşma arzumuzu ortaya koyuyor." dedi.

Türk ve Müslüman toplumunun bölgenin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Popov, "Yaşattığınız ve gelecek nesillere aktardığınız gelenekler, bölgemizin kültürel çeşitliliğini zenginleştiriyor." ifadesini kullandı.

Başmüftü Haci ise ramazanı ve yaklaşan bayramı kutlayarak, "Ramazanın bu son günlerinde mümkün olduğunca ibadet etmeye çalışalım ve bu şekilde Ramazan'ı Şerif'i tamamlayalım." diye konuştu.

Davetliler, dua edilmesinin ardından oruçlarını açtı.

Kaynak: AA

