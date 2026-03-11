TİKA'dan Gambiya'da Ramazan Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA'dan Gambiya'da Ramazan Yardımı

TİKA\'dan Gambiya\'da Ramazan Yardımı
11.03.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gambiya'da TİKA ve FaBB Vakfı'nın işbirliğiyle 2 bin kişiye gıda paketi dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah Barrow himayesinde faaliyet gösteren Fatoumatta Bah Barrow Vakfı (FaBB Vakfı) işbirliğinde ramazan ayı dolayısıyla yaklaşık 2 bin kişiye gıda paketi dağıtıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, dağıtım programı Gambiya'da sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ramazan ayının sabır, merhamet ve toplumsal sorumluluk değerlerini sahaya yansıtmak amacıyla düzenlendi.

Programa, Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah Barrow'un yanı sıra Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği temsilcileri, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi yetkilileri katıldı.

Program kapsamında yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi ulaştırıldı. FaBB Vakfı ile yürütülen işbirliği, yardımların en çok ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmasını sağladı.

TİKA'nın Gambiya'daki çalışmaları

Programda konuşan TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim, kurumun Gambiya'daki çalışmalarının yalnızca ayni yardımlarla sınırlı kalmadığını, sağlık, eğitim, mesleki eğitim, tarım, çevre ve kamu hizmet kapasitesinin geliştirilmesi gibi farklı alanlarda kurumsal kapasiteyi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kerim, Türkiye'nin Gambiya'daki işbirliği faaliyetlerinin 1990 yılından bu yana sürdüğünü ve bugüne kadar ülke genelinde 100'ün üzerinde projenin hayata geçirildiği bilgisini verdi.

Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah Barrow ise ramazanda gıda desteğinin ihtiyaç sahibi ailelerin üzerindeki yükü hafifletirken iki ülke arasındaki dostluğun somut işbirlikleriyle sürdürüldüğünü vurguladı.

Barrow, bu faaliyetin uzaktan yapılan bir yardım değil, dostluktan doğan bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

TİKA, ramazan ayı boyunca Gambiya'daki insani yardım ve sosyal dayanışma faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: AA

Gambiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Gambiya'da Ramazan Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:41:35. #.0.4#
SON DAKİKA: TİKA'dan Gambiya'da Ramazan Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.