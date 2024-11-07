TİKA\'dan Hırvatistan\'a Tarım Desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da tarımsal üretime destek vermek amacıyla meyve suyu ve reçel üretimi yapan tesise, paketleme ve şişeleme makineleri kurdu.

Lepoglava şehrinde bulunan tesise "Meyve-Sebze Suyu ve Reçel Üretim Hattı Geliştirme Projesi" kapsamında yapılan makine kurulum törenine, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ve Lepoglava Belediye Başkanı Marijan Skvaric ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Altuntaş, TİKA tarafından hayata geçirilen projenin bölgede ekonomiye katkısının yanında kadınların iş hayatında güçlendirilmesi için de örnek bir proje teşkil ettiğini ifade etti.

Çevik ise TİKA'nın Balkanlar'da tarım başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiğini, ekonomik kalkınma için tarımın önemli olduğunu söyledi.

Lepoglava'daki tesisin TİKA'nın önceki yıllardan bu yana devam eden bir projesi olduğunu aktaran Çevik, "Projenin sahiplenilmesini memnuniyetle karşıladık. Proje burada üretilen ürünlerin markalaşma sürecine ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak." dedi.

Meyve ve sebze suyu üretim hattı 2022 yılında, reçel üretim hattı da 2023 yılında faaliyete geçen projede, bugüne kadar 132 ton meyve ve sebze işlenerek 69 bin litre/kilo üzerinde meyve suyu ve reçel elde edildi. Proje kapsamında üretimde kullanılan meyve ve sebze çeşitleri genişletilerek zencefil, yeşil limon, mandalina, portakal, nar, havuç ve pancar gibi yeni ürünler eklendi, ayrıca bölgede sık tüketilen bir sos olan ajvarın üretimine de başlandı.