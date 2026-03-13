TİKA'dan Kırgızistan'a Ramazan Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünce, Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığına bağlı Ulusal Ortopedi ve Protez Ürünleri Kurumu önünde gıda yardım etkinliği düzenlendi.

Türk ve Kırgız bayraklarının yanı sıra TİKA afişleriyle donatılan bina önünde düzenlenen programa, daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin temsilcileri katıldı.

Programa katılan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakan Birinci Yardımcısı Kamçıbek Dosmatov ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, ailelere gıda kolilerini teslim etti.

Dosmatov, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünce 500 aileye gıda yardımı yapıldığını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelerin listesinin Bakanlık tarafından hazırlandığını anlatan Dosmatov, "Bugün düzenlediğimiz gıda yardım etkinliğinde kendilerine bizzat teslim ediyoruz. TİKA'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Bodur ise TİKA'nın Kırgızistan'ın kalkınması için 1992 yılından bu yana sosyal, kültürel alanlarda, ekonomi, eğitim ve sağlık alanında çeşitli projeler yürüttüğünü belirterek, "Bu ramazanda Kırgızistan genelinde 3 bin 500 aileye gıda yardımı sağladık." diye konuştu.

Yardım kolisini teslim alan Cumagül Sarıbayeva, gıda yardımı nedeniyle teşekkür etti.

Kırgızistan'ı bu hafta başında ziyaret eden TİKA Başkan Yardımcısı Buğra Aydın'ın katılımıyla, 10 Mart'ta Bişkek'teki İmam Serahsi Camisi cemaatine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından iftar verilmişti.