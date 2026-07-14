TİKA Pakistan'da 15 Temmuz anısına fidan dikti - Son Dakika
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TİKA Pakistan'da 15 Temmuz anısına fidan dikti

TİKA Pakistan\'da 15 Temmuz anısına fidan dikti
14.07.2026 20:06
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Pakistan'da ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Pakistan'da ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Pakistan İklim Değişikliği ve Çevresel Koordinasyon Bakanlığı ile Başkent Kalkınma Otoritesi (CDA) işbirliğinde başkent İslamabad'daki Ankara Park'ta yapılan etkinliğe, İklim Değişikliği ve Çevresel Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Shehza Mansab Ali Khan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, CDA Başkanı Sohail Ashraf, TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşlarından oluşan yaklaşık 200 davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Büyükelçi Neziroğlu, 10 yıl önce 15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ'nün demokratik yollarla seçilen hükümete, demokrasiye, anayasal düzene ve insanların iradesine darbe girişiminde bulunduğunu belirtti.

Neziroğlu, 15 Temmuz günü yaşananları hatırlatarak, o dönemde TBMM Genel Sekreteri olarak görev aldığını ve kendisi de bulunduğu sırada TBMM'nin de hedef alındığını anlattı.

Ne yazık ki 250'den fazla şehit verildiğini ve 2 binden fazla sivilin yaralandığını kaydeden Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka çağrıda bulunmasıyla milyonlarca insanın sokakta darbe girişimine karşı direndiğini söyledi.

Neziroğlu, bugün şehitleri anmak için bir araya geldiklerine işaret ederek, Pakistan'ın, Kurtuluş Savaşı döneminde ve 10 yıl önceki FETÖ'nün darbe girişiminde Türkiye'nin yanında yer aldığını vurguladı.

Pakistan Türkiye için hep özel bir yerde

Pakistan'ın FETÖ'yü 2018'de terör örgütü olarak tanıdığına dikkati çeken Neziroğlu, bu nedenle Pakistan'ın her zaman Türkiye için çok özel bir yerde olduğunu dile getirdi.

Neziroğlu, Türkiye'nin minnettar olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman yalnız yürümeyeceksiniz. Evet, geçmişte birlikteydik, bugün birlikteyiz ve yarın da birlikte olacağız inşallah." dedi.

Devlet Bakanı Khan ise, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle gerçekleştirilen ağaç dikiminin gelecek nesillere bırakılacak anlamlı bir miras olduğunu belirterek, doğaya katkı sağlayan bu girişim dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.

CDA Başkanı Ashraf da yeşil kimliğiyle öne çıkan İslamabad'ın daha da güzelleştirilmesine katkı sağlayacak ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkati çekerek, çevre ve şehircilik alanlarında Türkiye ve TİKA ile işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, proje kapsamında Ankara Park'ta oluşturulan hatıra ormanının, hem 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasını yaşatacak kalıcı bir sembol hem de Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü kardeşliğin ve çevresel sürdürülebilirliğe verilen ortak önemin somut bir göstergesi olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından davetliler tarafından fidan dikimi yapıldı. Proje kapsamında dikimi planlanan toplam 500 fidan toprakla buluşurken, yaklaşık 100 fidan katılımcılar tarafından dikildi.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program, ikramlarla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA Pakistan'da 15 Temmuz anısına fidan dikti - Son Dakika

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