TİKA'dan Pakistan'da Kadınlara Arıcılık Eğitimi - Son Dakika
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TİKA'dan Pakistan'da Kadınlara Arıcılık Eğitimi

17.06.2026 13:53
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TİKA, Pakistan’daki kadınlara modern arıcılık eğitimi vererek ekonomik güçlenmelerini sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'da yürütülen "Gilgit-Baltistan'da Sürdürülebilir Arıcılık Yoluyla Kadınların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi Eğitim ve Kapasite Geliştirme Programı" tamamlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve sürdürülebilir geçim kaynaklarının desteklenmesi amacıyla uygulanan programın tamamlandığı belirtildi.

Gilgit Tarım Yayım Müdürlüğü'nde düzenlenen kapanış törenine, Gilgit-Baltistan Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Sekreteri Rahim Gul, Gilgit-Baltistan Dış Yardım Şefi Muhammed Nasim, Tarım Yayım Müdürü Iqbal Hussain ve TİKA Pakistan Koordinatörü Saliha Tuna katıldı.

Tören kapsamında eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Ayrıca, her bir katılımcıya TİKA tarafından 2 modern arı kovanı ile arıcılık faaliyetlerine başlamaları için gerekli ekipman ve başlangıç kitleri teslim edildi.

Törende konuşan TİKA Pakistan Koordinatörü Tuna, tarıma elverişli alanın toplam yüzölçümün yalnızca yüzde 1,2'sini oluşturduğu ve tarımsal faaliyetlerin büyük ölçüde kadınların emeğine dayandığı bölgede, kadın çiftçilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik girişimleri önemsediklerini ifade etti.

Gilgit Tarım Yayım Müdürü Iqbal Hussain de TİKA ile yıllar sonra yeniden gerçekleştirilen işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaların gelecekte de devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Program, Pakistan Tarımsal Araştırma Konseyi (PARC) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Tarımsal Araştırma Merkezi (NARC) Bal Arıcılığı Araştırma Enstitüsü (HBRI) ve Gilgit-Baltistan Tarım Departmanı ile işbirliği içerisinde düzenlendi.

Gilgit şehrinden 30 kadın faydalanıcıya dört gün boyunca modern arıcılık teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimlerde koloni yönetimi, bal hasadı ve işleme teknikleri, hastalıklarla mücadele, arı ürünlerinin katma değerli hale getirilmesi ve modern kovan sistemlerinin kullanımı gibi konular ele alındı.

TİKA tarafından desteklenen proje ile Gilgit-Baltistan'da kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılım sağlaması, modern arıcılık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hane gelirlerinin artırılması yoluyla sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sunulması hedefleniyor.

Benzer bir arıcılık eğitimine katılan ve eğitim sonrasında profesyonel arıcılık faaliyetlerini geliştiren Nausheen Barkat, bu programda, toplum lideri olarak yer aldı, yeni başlayan kadın arıcılara deneyimlerini aktararak rehberlik etti.

Barkat, elde ettiği başarılarla 2023 ve 2025'te ödüle layık görülmüştü.

Kaynak: AA

Pakistan, Ekonomi, Güncel, Dünya, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Pakistan'da Kadınlara Arıcılık Eğitimi - Son Dakika

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