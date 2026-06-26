TİKA\'dan Srebrenitsa İçin Anma Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın kurbanlarına ait eşyaların korunmasına yönelik proje başlattı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Srebrenitsa Anma Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen "Hafızanın İzleri: Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında, Bosna Hersek'te 31 yıl önce yaşanan soykırımın kurbanlarına ait kişisel eşyaların korunmasına yönelik ortak bir işbirliği sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapan konservasyon, müzecilik ve kültürel miras alanlarındaki uzmanların Srebrenitsa Anma Merkezi'ni ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, uzmanların burada sergilenen ve soykırım kurbanlarına ait kişisel eşyalara ilişkin teknik incelemede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Srebrenitsa Anma Merkezi'nde 12 binden fazla kişisel eşyanın muhafaza edildiğine işaret edilerek, kumaş, deri, kağıt, metal ve plastik gibi farklı malzemelerden oluşan bu eserlerin zamanla yıpranmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bilgi paylaşımının yapıldığı kaydedildi.

TİKA'nın desteğiyle gerçekleşen "Hafızanın İzleri: Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Türkiye'nin kültürel mirasın korunması alanındaki tecrübesinin Bosna Hersek'teki ilgili kurumlarla paylaşılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, iki ülkenin müzecilik alanındaki işbirliğinin de güçlenmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, projenin ilk aşamasında gerçekleşen saha çalışması neticesinde sergilenen eşyaların korunmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi, teknik destek ve kapasite geliştirme faaliyetlerine yönelik yol haritasının oluşturulduğu ifade edildi.

Srebrenitsa Anma Merkezi tarafından yapılan açıklamada da eşyaların soykırıma dair insan hikayeleri ve ortak hafızayı temsil ettiği aktarılarak, bu emanetlerin korunmasının yalnızca teknik bir çalışma değil, aynı zamanda tarihsel hafızanın yaşatılmasına yönelik önemli bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 31 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.??????????????