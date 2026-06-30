TİKA'dan Venezuela'ya Yardım Eli - Son Dakika
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TİKA'dan Venezuela'ya Yardım Eli

30.06.2026 22:25
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TİKA, depremlerden etkilenen Venezuela'ya 1000 yardım paketi gönderdi. Yardımlar La Guaira'da dağıtıldı.

LA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), depremlerden etkilenen Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardımda bulundu.

Yardım paketleri, Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, ülkenin depremden en çok etkilenen La Guaira şehrindeki Jose Maria Vargas Spor Kompleksi'nde Venezuelalı yetkililere teslim edildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin faydalanmasının hedeflendiği paketlerde, 5 kişilik bir aileye 15 gün yetecek kadar yağ, pirinç, makarna, bisküvi gibi gıda maddelerinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyacının giderilmesi için hijyen kitleri yer alıyor.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, insani yardımların toplandığı spor kompleksini gezerek, yerel yetkililerden bilgi aldı.

Karamanoğlu, yardım kolilerinin tesliminde yaptığı konuşmada, "Başından beri Venezuelalı dostlarımızla dayanışma gösterdik. Daha önce de söylediğim gibi, Venezuela halkı 6 Şubat depremlerinde bizimle dayanışma içinde oldu. Venezuela çok zengin bir ülke olmamasına rağmen hem arama kurtarma ekibi hem de insani yardım gönderdi." dedi.

Türkiye'nin Venezuela'da meydana gelen depremin ardından sadece dayanışma mesajı vermediğini ve harekete geçtiğini söyleyen Karamanoğlu, "Burada, arama kurtarma ekiplerimiz 75 kişiyle arama kurtarma çalışmaları yürütüyor." diye konuştu.

Büyükelçi Karamanoğlu, Venezuela'nın ihtiyaçlarına işaret ederek, "Venezuela makamları bizden ilk önce arama kurtarma ekibi istemişlerdi, böyle başladık ama tabii ki insani yardımlar da geliyor ve gelecek. Bugünkü bir ilk adım, TİKA'nın depremden en çok etkilenen La Guaira'da yapmış olduğu yardım." ifadelerini kullandı.

Karamanoğlu, "TİKA'nın, AFAD'ın, Türk Kızılayın önümüzdeki dönemde başka yardımları da olacak. Burada Venezuelalı dostlarımıza söylediğim gibi, biz maalesef Türkiye olarak deprem acısını çok iyi biliyoruz, birçok kez yaşadık ve depremden sonraki sürecin kısa olmadığını, devam edeceğini, depremzedelere yardım edilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla insani yardımlarımız da devam edecek." dedi.

Türk halkına seslenen Karamanoğlu, "Ne kadar iyi olduğumuzu ve Venezuela'yı Türkiye'de ne kadar çok sevenin olduğunu biliyorum. Başlattığı yardım kampanyasından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karamanoğlu, Venezuela için yardım çağrısında bulunarak, "Umarım Venezuela mümkün olan en kısa sürede yaralarını sarar ve bu süreçte de Türkiye, Venezuela ve Venezuela halkının yanında olacak." şeklinde konuştu.

"Türklerin Venezuela halkına yardım elini uzatmasını unutmayacağız"

Venezuela Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Oliver Blanco, "Venezuela makamları adına, oldukça zor zamanlarda, özellikle de La Guaira'da halkımıza verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Depremin hemen ardından Türk hükümeti arama kurtarma ekibi gönderme teklifinde bulundu." dedi.

Blanco, TİKA ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Venezuela ve La Guaira halkı, hayatta kalanları belirlemeye çalışan tecrübeli Türk arama kurtarma ekiplerinin bölgede bulunmasından dolayı teşekkür ediyor. Şu anda hayatta kalan her bir kişi, halkımız için bir umudu temsil etmektedir." diye konuştu.

Venezuela'ya 30'dan fazla ülkenin destek olduğunu anlatan Blanco, "Şu an zor zamanlar. Bu jesti, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağının bir adım daha ilerletilmesi olarak görüyoruz. Türklerin hayatlarını tehlikeye atıp, zor şartlara müdahale ederek Venezuela halkına nasıl yardım eli uzattığını hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

La Guaira Valisi Jose Alejandro Teran da kent halkı adına uluslararası dayanışma için teşekkür etti.

Arama kurtarma ekiplerinden insani yardım ve tıbbi malzemeye kadar birçok ihtiyacın olduğunu dile getiren Teran, halihazırda en önemli desteğin arama kurtarma ekipleri olduğunu ve hala enkazdan sağ çıkarılanlarla "mucizeler" yaşandığını söyledi.

Türkiye'ye ve yardımda bulunan uluslararası çevrelere teşekkür eden Teran, "Gerçek dostluk böyle zor zamanlarda belli olur." dedi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Venezuela, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Venezuela'ya Yardım Eli - Son Dakika

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