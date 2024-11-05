TİKA Etiyopya ve Nijer'e Destek Sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya ve Nijer'e sağlıklı yaşam ve tarım alanlarında destek sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da TİKA tarafından kurulan Yeniden Kullanılabilir Hijyenik Kadın Pedi Üretim Atölyesi'nde üretilen hijyen malzemesi dağıtıldı.

Atölyede üretilen hijyenik ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, atölyenin desteklenmesi ve kadınlar tarafından bilinirliğinin sağlanması amacıyla Addis Ababa Üniversitesi kız öğrencilerine 5 bin hijyen seti dağıtıldı.

Hijyen setinin dağıtımı için düzenlenen programa katılan Etiyopya Kadın ve Sosyal İşler Bakanı Ergogie Tesfaye, TİKA ile sağlıklı yaşam ve kadınların güçlendirilmesi alanlarında neler yapılabileceğine ilişkin çalışıldığını ve projenin kadınların sosyal ve ekonomik aktivitelere katılımlarını sağlamak için önemli adım olduğunu belirtti.

Bakan Tesfaye, TİKA'ya sağlıklı ve yüksek standartlarda üretilen ürünlerle yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarak, TİKA ile farklı okullar ve kırsal bölgelerde de aynı dağıtımları sürdürmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Addis Ababa Üniversitesi Rektörü Dr. Samuel Kifle de TİKA'nın gelişmekte olan ülkelerde, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok alanda büyük katkı sağladığını ve bu projeyle yardımdan daha ziyade, verimli bir eğitim alınabilmesi için imkan sağladığını dile getirdi.

TİKA, Nijer'de tarımı güçlendiriyor

Ayrıca, TİKA, Nijer'de Dosso'nun Kiota bölgesinde Alfagay Kadın Kooperatifine bağlı olarak faaliyet gösteren kadın çiftçilere sebze üretim bahçesi kurdu.

İklimsel olumsuzluklardan en fazla etkilenen ülkelerden Nijer'de, tarımsal üretimin en yoğun olduğu bölgelerden Dosso'nun Kiota bölgesinde, 1 hektarlık alana kurulan üretim bahçesi telle çevrilerek, su kuyusu, sulama havuzu, güneş enerji sistemleri ve tamamlayıcı diğer ekipmanlarla donatıldı.

Proje kapsamında, üreticilere tohum ve gübre desteği sağlanarak kadın üreticiler için güncel tarım teknikleri üzerine pratik eğitimler düzenlendi.

Yaklaşık 50 ailenin yararlanacağı bu projeyle, köy kooperatiflerinin sulanabilir arazilere erişimi artırılarak tarımsal teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, üretim kapasitesinin iyileştirilmesi ve Nijer'in gıda güvenliği politikalarının desteklenmesi hedefleniyor.

TİKA ve Yetim Çocuk Bakım Merkezi işbirliğiyle Yeniden Kullanılabilir Hijyenik Kadın Pedi Üretim Atölyesi Projesi kapsamında atölye kurulmuş, ekipman desteği sağlanmış ve 15 kadın istihdam edilerek üretime başlanmıştı.