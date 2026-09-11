TİKA ile UNFPA Çad'da kadın sağlığı ve obstetrik fistül için güç birliği yaptı - Son Dakika
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TİKA ile UNFPA Çad'da kadın sağlığı ve obstetrik fistül için güç birliği yaptı

TİKA ile UNFPA Çad\'da kadın sağlığı ve obstetrik fistül için güç birliği yaptı
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TİKA ile UNFPA Çad Ofisi arasında kadın sağlığının güçlendirilmesi ve obstetrik fistülle mücadele kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle hastaların tespiti, tedavisi ve takibinin yanı sıra kadınların mesleki beceri kazanarak sosyal ve ekonomik hayata katılması amaçlanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Çad Ofisi arasında, kadın sağlığının güçlendirilmesi ve obstetrik fistülle mücadele kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Encemine'de düzenlenen imza törenine Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, TİKA Encemine Koordinatörü Ceyhun Fatih Ergin, UNFPA Çad Ülke Temsilcisi Yewande Osarhieme Odia ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Törende, taraflar arasında kadın sağlığının güçlendirilmesi ve obstetrik fistülle mücadele kapsamında tedavi, iyileşme sürecinin desteklenmesi ve mesleki eğitim bileşenlerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle, hastaların tespit edilerek uygun sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi, gerekli tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve tedavi sonrası takip süreçlerinin desteklenmesi planlanıyor.

İşbirliği, obstetrik fistülle mücadelede tedavi, iyileşme ve mesleki beceri kazandırma süreçlerini birbirini tamamlayan üç temel unsur olarak ele alıyor.

Bu yaklaşımla kadınların yalnızca sağlıklarına kavuşmaları değil, tedavi sonrasında mesleki beceriler kazanarak sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü biçimde katılmaları amaçlanıyor.

Protokolün ayrıca, Çad'ın 2030 Kalkınma Planı'nın uygulanmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA ile UNFPA Çad'da kadın sağlığı ve obstetrik fistül için güç birliği yaptı - Son Dakika

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