TİKA, Kamerun'da balık çiftliği açtı - Son Dakika
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TİKA, Kamerun'da balık çiftliği açtı

TİKA, Kamerun\'da balık çiftliği açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kamerun'un Maroua şehrinde bulunan bir kooperatifin balık çiftliğinin üretim kapasitesini artırmak için 3 adet balık havuzu inşa edip malzeme desteği sağladı. Açılış törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi, Maroua Belediye Başkanı ve TİKA yetkilileri katıldı. Proje sayesinde bölgede istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

07.05.2024 17:47
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Maroua şehrinde balık çiftliği açtı.

???????TİKA, bölgede 15 yıldır geleneksel yöntemlerle balıkçılık yapan "SCOOPS Agros Pisciculteurs Du Sahel" adlı kooperatifin balık çiftliğinin üretim kapasitesini artırmak için 3 adet balık havuzu inşa edip malzeme desteği sağladı.

Açılış törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Maroua 3. Bölge Belediye Başkanı Aliou Mohamadou, kooperatif üyeleri, Maroua Valiliğinden ve TİKA'dan yetkililer katıldı.

Proje kapsamında, üretim kapasitesi arttırılan balık çiftliğinin bölgede istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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