TİKA'nın desteğiyle Peru'da alpaka çiftliği kuruldu - Son Dakika
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TİKA'nın desteğiyle Peru'da alpaka çiftliği kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Peru'nun Huancavelica şehrine bağlı kırsal bölgede 400 alpaka kapasiteli bir çiftlik kuruldu. Proje sayesinde alpaka besiciliği yeniden canlanacak.

06.08.2024 19:30
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının destekleriyle, Peru'nun Huancavelica şehrine bağlı, deniz seviyesinden 4 bin 600 metre yükseklikteki kırsal bölgede 400 alpaka kapasiteli bir "alpaka çiftliği" kuruldu.

Başkanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama göre, TİKA'nın destekleriyle Huancavelica şehrinde kurulan alpaka üretim tesisine "Peru- Türkiye Dostluk Çiftliği" adı verildi.

Peru'da her yıl 1 Ağustos'un Ulusal Alpaka Günü olarak kutlanması nedeniyle Huancavelica Valiliği tarafından düzenlenen şenliklerde bu yıl Türkiye onur konuğu olarak yer aldı. Açılış etkinliğinde Türk bayrağı da göndere çekildi.

Proje kapsamında 50 hektarlık alanda 750 metrekare büyüklüğünde bir ağıl inşa edildi. Besin kaynaklarının optimize edilmesi için mera alanları oluşturuldu ve aşırı kuraklık ve soğuk nedeniyle su kaynaklarına erişim sorununu çözmek için su depoları kuruldu. Ayrıca, yükseklik dolayısıyla yıldırım çarpmasını önlemek amacıyla paratoner yerleştirildi.

TİKA ve Huamanrazu Alpaka Üretici Birliği işbirliğinde deniz seviyesinden 4 bin 600 metre yüksekliğe kurulan çiftliğin açılış törenine Huancavelica Güney Amerika Deve Yetiştiricileri Bölge Müdürlüğü temsilcileri, Huamanrazu Üreticiler Birliğine bağlı üyeler, Huancavelica Üniversitesi Tarım Bilimleri ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve TİKA yetkilileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Huamanrazu Üreticiler Derneği Başkanı Ursula Tunque Quispe, TİKA'nın destekleri sayesinde bölgede yok olmak üzere olan alpaka besiciliğinin yeniden canlandığını belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Quispe, "Alpaka besiciliği iklim şartları dolayısı ile tamamen bitmek üzereydi. Besi alanlarımızda su yok, kuraklık dolayısı ile ot bitmiyor. Özellikle yeni doğan hayvanlar sabaha karşı donarak ölüyorlardı. Ben yeni doğan alpaka yavrularını yaşatabilmek için kendi yatağımda ısıttığımı biliyorum." dedi.

Projeyi birçok ülkeye sunduklarını ancak sadece Türkiye'den destek gördüklerini vurgulayan Quispe, "Pek çok kapı çaldık. Bu çiftliği kurmak için bize kulak veren sadece Türkiye oldu. Bölgemizdeki en önemli geçim kaynağı olan, atalarımızdan miras bu üretimi devam ettirebilmek için TİKA'nın bize sunduğu bu imkana müteşekkiriz. Diğer uluslararası kurumlara ve çevre halkına örnek olmasını dileriz." diye konuştu.

Huancavelica Valisi Leoncio Huayllani Taipe de TİKA'nın yerel halkın ihtiyaçlarını dinleyerek ve yerel makamlarla işbirliği içinde çalışarak örnek bir proje gerçekleştirdiğini vurguladı.

Proje ile donma, yüksekten düşme, yırtıcı hayvan saldırısı, yıldırım çarpması, bölgesel kıtlık ve kuraklık gibi birçok soruna bütüncül bir çözüm sunulması hedefleniyor.

Son zamanlarda iklim değişikliğinin ve zorlu coğrafi koşulların etkileri nedeniyle tehdit altında olmasına rağmen Peru, Güney Amerika devegiller ailesini oluşturan alpaka, lama ve vikunyalar için anavatan sayılıyor. Dünyadaki tüm alpakaların yüzde 70'i Peru'da bulunuyor.

Kaynak: AA

Tarım, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'nın desteğiyle Peru'da alpaka çiftliği kuruldu - Son Dakika

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