TİKA'nın Kalkilya'da 3 okul binasına kurduğu güneş enerjisi sistemi açıldı - Son Dakika
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TİKA'nın Kalkilya'da 3 okul binasına kurduğu güneş enerjisi sistemi açıldı

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TİKA ve Kur'an ve Sünnet Derneği işbirliğinde Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki 3 okula kurulan güneş enerjisi sisteminin açılışı yapıldı. Bu okullarda yaklaşık bin 100 kişi yararlanıyor, elektrik faturalarının sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

ANKARA (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki 3 okul binasına güneş enerjisi sistemi kuruldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an ve Sünnet Derneği işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, biri anaokulu olmak üzere toplam 3 okul binasına kurulan güneş enerjisi sisteminin açılışı gerçekleştirildi.

Projeyle, yaklaşık bin 100 öğrenci, öğretmen ve idari personelin yararlandığı eğitim kurumlarının enerji altyapısının güçlendirilerek daha sürdürülebilir ve istikrarlı bir eğitim ortamına kavuşturulması hedefleniyor.

Güneş enerjisi sisteminin devreye alınmasıyla okulların elektrik giderlerinin önemli ölçüde azaltılması ve faturaların sıfıra indirilmesi planlanıyor.

Açıklamada, Filistin'deki zorlu ekonomik koşullar ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekilerek, işletme giderlerinin düşürülmesiyle tasarruf edilen kaynakların eğitim ve diğer sosyal faaliyetlere aktarılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaEnerjiGüncelSünnetGüneşÇevreDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'nın Kalkilya'da 3 okul binasına kurduğu güneş enerjisi sistemi açıldı - Son Dakika
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