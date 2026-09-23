TİKA'nın Kalkilya'da 3 okul binasına kurduğu güneş enerjisi sistemi açıldı

ANKARA (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki 3 okul binasına güneş enerjisi sistemi kuruldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an ve Sünnet Derneği işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, biri anaokulu olmak üzere toplam 3 okul binasına kurulan güneş enerjisi sisteminin açılışı gerçekleştirildi.

Projeyle, yaklaşık bin 100 öğrenci, öğretmen ve idari personelin yararlandığı eğitim kurumlarının enerji altyapısının güçlendirilerek daha sürdürülebilir ve istikrarlı bir eğitim ortamına kavuşturulması hedefleniyor.

Güneş enerjisi sisteminin devreye alınmasıyla okulların elektrik giderlerinin önemli ölçüde azaltılması ve faturaların sıfıra indirilmesi planlanıyor.

Açıklamada, Filistin'deki zorlu ekonomik koşullar ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekilerek, işletme giderlerinin düşürülmesiyle tasarruf edilen kaynakların eğitim ve diğer sosyal faaliyetlere aktarılabileceği belirtildi.