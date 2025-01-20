TİKA, sel felaketi yaşayan Kolombiya'da 8 bin 500 kişiye insani yardım ulaştırdı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kasım 2024'te Kolombiya'nın Riohacha kentinde meydana gelen sel felaketinin ardından, yaklaşık 8 bin 500 kişinin ihtiyacını karşılayacak insani yardım dağıttı.

Ülkenin La Guajira yönetim bölgesine bağlı Riohacha kentindeki kırsalda gerçekleştirilen yardım dağıtımı törenine, Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) Direktörü Carlos Alberto Carrillo, Riohacha Belediye Başkanı Genaro Redondo Choles, TİKA Kolombiya Koordinatörü Merve Zengin olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine bağlı uçakla kentte gelen Türk heyetine Bakan Murillo'nun yanı sıra çok sayıda gazeteci de eşlik etti.

Murillo ve TİKA heyeti, ilk olarak kentteki Integrate Merkezi'nde bir toplantı düzenledi ve ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Heyettekiler, Riohacha şehir merkezine 30 dakika mesafede bulunan Kamuchasain Etnik Eğitim Merkezi Okulu'na giderek, "Panterramana" ve "Kamuchasain" topluluklarına insani yardım kitlerinin teslim edildiği törene katıldı.

Yaklaşık 8 bin 500 kişinin ihtiyaçlarını karşılaması beklenen yardımların ilk etabında, 500 koli insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Topluluk liderleri, kültürlerine özgü bir müzik şöleni düzenleyerek Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini dile getirdi ve insani yardım paketlerini teslim aldı.

Bakan Murillo, buradaki konuşmasında, Kasım 2024'te yaşanan sel felaketini hatırlatarak, Türkiye'nin uluslararası yardım taleplerine hızlıca yanıt verdiğini belirtti.

TİKA'nın Kolombiya'da yıllardır birçok projeye imza attığını vurgulayan Murillo, "Öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Kolombiya'nın selamlarını göndermek istiyorum. Ayrıca Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ve TİKA Kolombiya Koordinatörü Merve Zengin'e teşekkürlerimi sunuyorum. TİKA'nın Bogota'da bir ofis açarak ülkemiz halkına aktif katkı sağladığını özellikle vurgulamak isterim." dedi.

"İlişkiler şu anda en iyi dönemini yaşıyor"

Murillo, "Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler şu anda en iyi dönemini yaşıyor. ve stratejik ortaklığa dayalı güçlü bir bağımız olduğunu vurgulamak istiyorum. Bölgede sel felaketi yaşandıktan sonra Türkiye, uluslararası yardım talebimize hızla yanıt verdi ve buradaki insanlara yardımları ulaştırdı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti ve Kolombiya halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sun da konuşmasında iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Barış süreci başta olmak üzere Kolombiya'daki birçok projeye TİKA olarak destek verdik ve destek olmaya devam ediyoruz. Sel felaketinin ardından, Dışişleri Bakanı Murillo'nun talep ettiği insani yardım TİKA tarafından hızla karşılandı. Burada, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği göstermek için bulunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sırasında Kolombiya'nın gösterdiği dayanışmayı anımsatan Sun, La Guajira'da olmaktan ve buradaki toplulukları tanımaktan gurur duyduklarını söyledi.

"Burada bulunmak bizim sorumluluğumuz ve kardeşlik görevimizdir"

TİKA Kolombiya Koordinatörü Zengin de Türkiye ve Kolombiya arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığın yansımasına tanıklık ettiklerini belirtti.

Zengin, "Toplam 1700 aile için yardım kitleri hazırladık. Temel ihtiyaç maddelerinden oluşan bu kitler, yaklaşık 8 bin 500 kişiye ulaşacak. İlk parti yardımlar Riohacha'da 500 aileye dağıtılacak. Sizlere ulaştırılan bu yardım paketleri yalnızca temel ihtiyaç malzemelerini değil, aynı zamanda Türk halkının dayanışma, dostluk ve iyi niyet mesajlarını da taşıyor. Burada bulunmak bizim sorumluluğumuz ve kardeşlik görevimizdir." şeklinde konuştu.

Türkiye olarak Kolombiya halkının yanında olacaklarının altını çizen Zengin, TİKA'nın Türkiye'nin yardım eli olduğunu kaydetti.

"Türkiye işbirliği ve kardeşlik açısından en iyi örneklerden biri"

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) Direktörü Carlos Alberto Carrillo da AA muhabirine yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin yol açtığı sel felaketinin ardından Kolombiya'nın, Afet Durumu ilan ettiğini hatırlatarak, "Türkiye, bu insani yardımı büyük bir sevgiyle yerine getirdi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da belirttiği gibi, Türkiye işbirliği ve kardeşlik açısından en iyi örneklerden biridir. İki ülke, yalnızca ticarette değil, birçok alanda her geçen gün daha da yakınlaşmaktadır." dedi.

Riohacha topluluğu liderlerinden Nora Vairuchu de köylerine ulaştırılan insani yardım nedeniyle son derece mutlu ve şanslı olduklarını belirterek, "Türkiye'nin çok uzaklardan bize destek olup erzak paketlerini ulaştırmasından dolayı minnettarız. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sel felaketi yaşandığında burada çok zor günler geçirdik. Bu yardımlar, tüm köy halkını fevkalade mutlu etti." ifadesini kullandı.