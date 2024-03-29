Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle "Ramazan Programı" kapsamında Sırbistan'ın farklı bölgelerinde 1600 koli gıda maddesi dağıtıldı.
Başkent Belgrad'ın Zemun semtinde gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin dağıtımına Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da katıldı.
Aksoy, burada yaptığı açıklamada, hem Sırbistan genelinde hem de Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin gereksinim duydukları yardımların yapıldığını söyledi.
Yardımları ulaştırmanın kendilerine de mutluluk verdiğini ifade eden Aksoy, "Ramazan ayı, dayanışma ayıdır, onların yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olarak her zaman hem TİKA ile hem de sosyal hizmetler müşavirliğimizle beraber, buradaki soydaşlarımıza yardımlarımızı iletiyoruz. Bizim burada olmamızdan buradaki insanlar gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorlar." dedi.
Aksoy, yardımlaşmanın toplumlar arasında dayanışmayı da arttırdığını dile getirerek, Müslümanların dualarını aldıklarını ve bunun kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Yardım çalışmaları kapsamında Sancak ve Presevo bölgeleri başta olmak üzere başkent Belgrad, Orta Sırbistan ve kuzeyde yer alan Voyvodina bölgesinde 1600 koli gıda maddesi dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › TİKA, Sırbistan'da Ramazan Programı kapsamında 1600 koli gıda dağıttı - Son Dakika
Elazığ-Bingöl Karayolu Bulgurcuk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Ekipler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere insani yardımlarda bulunduktan sonra İl Göç İdaresine gönderildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini vuran İsrail hava saldırılarında ölü sayısı daha önce bildirilen 36'dan 42'ye yükseldi. Saldırılarda Hizbullah'a ait bir depo ve savunma fabrikaları hedef alındı. İsrail ordusu, Halep kırsalındaki birden fazla noktayı hedef aldı.
2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı (2024 MIECF), Perşembe günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Forum, 'Yeşil Dönüşümle Çift Karbon Hedefine Ulaşma' temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte çevre korumayla ilişkili ürün ve hizmetlerin sergilendiği 560'tan fazla sergi standı kuruldu. Ayrıca yeşil finansman, karbon nötr olma ve yeşil dönüşüm gibi konulara odaklanan 'Yeşil Forum' oturumları da planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a 2002'den bu yana 147 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde raylı sistemler ve yeni havalimanı gibi ulaştırma projelerini masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin de Samsun ve Trabzon'u kapsayacak şekilde başlatılacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?