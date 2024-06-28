TİKA tarafından yenilenen Hafsiyye Çocuk Bakım Kompleksi açıldı

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Tunus'taki Hafsiyye Çocuk Bakım Kompleksi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yenilenmesinin ardından düzenlenen törenle kullanıma açıldı.

Başkent Tunus'un merkezde yer alan en eski yerleşim alanlarından Hafsiyye Mahallesi'ndeki Hafsiyye Çocuk Bakım Kompleksi'nin açılışı için düzenlenen törene Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakan Emel Bilhac Musa, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci katıldı.

Açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Musa, bakımevinin yenilenmesine destek olan Türk kurumlarına ve TİKA'ya teşekkür ettiklerini söyledi.

Hafsiyye Çocuk Kompleksi'nin bünyesinde, kütüphane, medya odası, müzik odası, robotik sınıfı ve spor salonu bulunduğunu belirten Musa, "Eğitim ve sosyal hayatı canlandıracak faaliyetlere ev sahipliği yapacak olan kompleks, 100'e yakın çocuğun yüksek kalitede rehabilitasyon hizmeti almasına imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Demircan ise Hafsiyye Çocuk Kompleksi'nin yenilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu, Türkiye ile Tunus arasında özellikle aile, kadın, çocuk ve yaşlı bakımında ikili ilişkilerin bu tür sosyal faaliyetlerle daha da artacağını kaydetti.

"TİKA olarak özellikle çocuk ve gençlere yönelik projeleri destekliyoruz"

Tunus TİKA Koordinatörü Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA olarak özellikle çocuk ve gençlere yönelik projeleri destekliyoruz. Bu bağlamda Hafsiyye Çocuk Kompleksi'nin yenilenmesi Tunus Aile Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz ikinci projemiz. Kompleksin alt zemininin tamamen değiştirilmesinin yanı sıra, mutfak, banyo ve sınıflar baştan aşağıya değiştirildi. İhtiyaç duyulan ekipmanlarla donatılan kompleksin spor salonu da elden geçirildi. Projelerimizi destekleyen ve açılış törenimize katılan Sayın Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanı Musa'ya da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki teknik ve idari işbirliğini geliştirmek ve Tunus'un sosyal iktisadi kalkınmasına destek sunmak amacıyla Tunus'taki faaliyetlerine 2012'de başlayan TİKA, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi başta olmak üzere eğitim, sağlık, kültür ve tarım gibi farklı sektörde şu ana kadar 250'ye yakın kalkınma ve teknik işbirliği projesini hayata geçirdi.