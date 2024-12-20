TİKA, Üsküp'teki Türk Dili Bölümünü Destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA, Üsküp'teki Türk Dili Bölümünü Destekledi

TİKA, Üsküp\'teki Türk Dili Bölümünü Destekledi

TİKA, Kuzey Makedonya'da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün onarım ve donatımını tamamladı.

20.12.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün eğitim alanlarının onarım ve donatımını yaptı.

Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vladimir Martinovski, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Emin, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Türkçenin olmadığı bir yerde Türklerin nefes alamayacağını belirterek, Türkçenin öğretilmesi yönünde gayret gösteren herkese müteşekkir olduklarını söyledi.

Türkiye olarak her daim Kuzey Makedonya'nın yanında olduklarını vurgulayan Ulusoy, "Önümüzdeki dönemde de inşallah Türkoloji Bölümü'nün bizleri gururlandıracak etkinlikleri, faaliyetleri vesilesiyle bir araya geleceğiz." dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de TİKA'nın Türk dilinin gelişmesine, yayılmasına, Türkoloji'ye tüm dünya genelinde katkı sağladığını ifade etti.

Bugüne kadar Türkoloji'ye yönelik 500'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Çevik, "Balkanlar ve Doğu Avrupa ekseninde baktığımız zaman yaklaşık 120 tane Türkoloji alanında projeyi hayata geçirdik. Bu hem Türkoloji bölümlerimizin tadilatının ve donanımlarının sağlanması, eğitimler, eğitim materyallerinin verilmesi ve desteklenmesi. Pedagojik anlamda da öğretmenlerimize eğitim programlarının uygulanması şeklinde, tecrübe paylaşımı eğitim programlarıyla destek verdik." diye konuştu.

Türkoloji bölümlerinin önemine işaret eden Çevik, bölgede Türk dilinin gelişmesine katkı sağlamak için bu tür projelere destek verdiklerini dile getirdi.

Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Martinovski de Türkoloji Bölümü'nün şartlarının iyileştirmesi ve modernizasyonuna verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "Türkoloji'nin üniversitemiz bünyesinde gelişmeye devam etmesini diliyorum. Bu gelişimin, Türkoloji'nin okutulduğu tüm üniversitelerle işbirliği ağının içinde gerçekleşmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Makedonya, Kültür, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Üsküp'teki Türk Dili Bölümünü Destekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 03:45:54. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA, Üsküp'teki Türk Dili Bölümünü Destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.