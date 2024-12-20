TİKA, Üsküp\'teki Türk Dili Bölümünü Destekledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün eğitim alanlarının onarım ve donatımını yaptı.

Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vladimir Martinovski, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Emin, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Türkçenin olmadığı bir yerde Türklerin nefes alamayacağını belirterek, Türkçenin öğretilmesi yönünde gayret gösteren herkese müteşekkir olduklarını söyledi.

Türkiye olarak her daim Kuzey Makedonya'nın yanında olduklarını vurgulayan Ulusoy, "Önümüzdeki dönemde de inşallah Türkoloji Bölümü'nün bizleri gururlandıracak etkinlikleri, faaliyetleri vesilesiyle bir araya geleceğiz." dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de TİKA'nın Türk dilinin gelişmesine, yayılmasına, Türkoloji'ye tüm dünya genelinde katkı sağladığını ifade etti.

Bugüne kadar Türkoloji'ye yönelik 500'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Çevik, "Balkanlar ve Doğu Avrupa ekseninde baktığımız zaman yaklaşık 120 tane Türkoloji alanında projeyi hayata geçirdik. Bu hem Türkoloji bölümlerimizin tadilatının ve donanımlarının sağlanması, eğitimler, eğitim materyallerinin verilmesi ve desteklenmesi. Pedagojik anlamda da öğretmenlerimize eğitim programlarının uygulanması şeklinde, tecrübe paylaşımı eğitim programlarıyla destek verdik." diye konuştu.

Türkoloji bölümlerinin önemine işaret eden Çevik, bölgede Türk dilinin gelişmesine katkı sağlamak için bu tür projelere destek verdiklerini dile getirdi.

Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Martinovski de Türkoloji Bölümü'nün şartlarının iyileştirmesi ve modernizasyonuna verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "Türkoloji'nin üniversitemiz bünyesinde gelişmeye devam etmesini diliyorum. Bu gelişimin, Türkoloji'nin okutulduğu tüm üniversitelerle işbirliği ağının içinde gerçekleşmesini diliyorum." ifadesini kullandı.