TİKA ve IOFS\'ten Gıda Güvenliği İçin İşbirliği

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) arasında çeşitli alanlarda işbirliği yaparak ortak projeler geliştirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı Ankara'da törenle imzalandı.

TİKA Genel Merkezi'ndeki imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar, IOFS Genel Müdürü Büyükelçi Berik Aryn ve iki kurumu temsilen heyetler katıldı.

İki kurum arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini hedefleyen protokol ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve insani öncelikler başta olmak üzere, gıda ve su güvenliği, tarım ve kırsal kalkınma ile biyoteknoloji gibi çeşitli alanlarda ortak projeler geliştirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı, Kayalar ile Aryn tarafından imzalandı.

TİKA Başkanı Kayalar, imza töreninde yaptığı konuşmada, mutabakat zaptını kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirme açısından değerli bulduğunu, uluslararası alanda kurulacak işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin iki kurumun işbirliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kayalar "İnşallah bundan sonraki süreçte bu mutabakat zaptımızın da bize vereceği güçle Afrika, Güney Amerika ve diğer coğrafyalarda gıda güvenliğini ilgilendiren konularda IOFS'nin tecrübesiyle TİKA'mızın tecrübesini üçüncü ülkelere ileteceğiz." diye konuştu.

IOFS Genel Müdürü Aryn ise mutabakat zaptının, işbirliği ve ortaklık için çok önemli ve anlamlı bir adım olduğunu ifade ederek, "TİKA ile iyi bir ortaklığımız var. Bu mutabakat, işbirliğimizi geliştirmemize ve işbirliği alanlarımızı daha da genişletmemize imkan tanıyacak inşallah." dedi.

Anlaşma ile yoksullukla mücadele, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve çevresel sorunların çözümüne yönelik projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek projelerin, hem bölgesel hem de küresel ölçekte kalkınma hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Protokol kapsamında ayrıca iki kurum arasında yurt içi ve yurt dışı eğitim programları, çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar gibi ortak etkinlikler ile kurumlar arası tecrübe ve bilgi paylaşımı da gerçekleştirilecek.