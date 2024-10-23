TİKA ve Macaristan\'dan Stratejik Ortaklık

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Macaristan Yardım Ajansı (Hungary Helps Agency) arasında stratejik kalkınma ortaklığına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

TİKA Genel Merkezindeki imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Macaristan Yardım Ajansı Genel Müdürü Peter Kovacs, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Tristan Azbej, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklılar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis katıldı.

İki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği yaparak ortak projeler geliştirmesini hedefleyen mutabakat zaptı, TİKA Başkanı Kayalar ile Macaristan Yardım Ajansı Genel Müdürü Kovacs tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptı kapsamında eğitim, sağlık, kültürel mirasın korunması, kadınların güçlendirilmesi, mesleki eğitim ve iklim gibi alanlarda işbirliği yapılması planlanıyor.

Anlaşma, iki ülkenin mevcut ilişkilerini daha da derinleştirmeyi ve uluslararası düzeyde kalkınma yardımları alanında daha etkin bir işbirliği yapmayı amaçlıyor.