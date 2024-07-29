TİKA ve Trablus Eski Şehir İdaresi, Turgut Reis Külliyesi'nin restorasyonu için protokol imzaladı

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Libya İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, başkent Trablus'un Eski Şehir bölgesindeki Turgut Reis Külliyesinin restoresi için TİKA ile Trablus Eski Şehir İdaresi arasında imzalanan protokolden övgüyle söz etti.

Bakan Lafi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turgut Reis Külliyesinin restoresi gibi projelerin şehrin tarihi kimliğini korumaya yönelik somut bir çabayı temsil ettiğini belirtti.

"Turgut Reis Cami gibi tarihi bir eserin restorasyonu için bir işbirliği protokolü imzalanması, Trablus şehrinin kültürel ve tarihi mirasının korunması açısından son derece önemli bir adımdır. Aynı zamanda Libya ile Türkiye arasındaki kültürel bağı güçlendiriyor." ifadelerini kullanan Lafi, tarihi mekanların önce restore edilip, sonra kültürel rollerini canlandırarak yeniden hayat kazanacağını kaydetti.

TİKA ile Trablus Eski Şehir İdaresi arasında dün, Turgut Reis Külliyesinin restoresi için protokol imzalanmıştı.

Başkent Trablus'taki Libya Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen törende, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile Trablus Eski Şehir İdaresi Müdürü Mahmud el-Haşimi en-Neas, Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Zeydan ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'in huzurunda protokol imzalamıştı.