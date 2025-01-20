TikTok ABD'de Yeniden Erişime Açıldı

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LOS ANGELES, 20 Ocak (Xinhua) -- Popüler video paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de kısa süre içinde yeniden erişime açıldı. Uygulama pazar günü ülke genelinde erişime kapanmış, milyonlarca kullanıcının erişimi engellenmişti.

TikTok'tan yapılan açıklamada, "Başkan Trump'a, TikTok'u 170 milyondan fazla ABD'liye sunan ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin gelişmesine yardımcı olan hizmet sağlayıcılarımıza hiçbir cezayla karşı karşıya kalmayacaklarına dair gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ediyoruz. Bu, hem ABD Anayasasının Birinci Ek Maddesi'nin savunulması adına hem de keyfi sansüre karşı güçlü bir duruş" denildi.

Şirket, uygulamanın ABD'de erişimde kalmasına yönelik uzun vadeli çözüm için pazartesi günü ABD Başkanı olarak resmen göreve başlayacak olan Donald Trump ile birlikte çalışacağını belirtti.

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'ın uygulamayı ABD'li bir şirkete satmaması halinde pazar gününden itibaren ülke genelinde yasaklanacağına yönelik yasayı onaylamıştı. Bu karardan bir gün sonra, cumartesi günü geç saatlerde TikTok'a ülke genelinde erişim engeli getirilmişti.

Trump, pazar günü sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada pazartesi günü TikTok'un faaliyetlerine devam etmesine izin veren bir başkanlık emri yayımlayacağını söylemişti.

Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada da TikTok'a "büyük olasılıkla" 90 günlük ek süre tanıyacağını belirtmişti.