TikTok'ta trend olan salatalık tarifleri İzlanda'da salatalık satışlarını ikiye katladı - Son Dakika
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TikTok'ta trend olan salatalık tarifleri İzlanda'da salatalık satışlarını ikiye katladı

İzlanda'daki çiftçiler, TikTok'ta popüler olan salatalık tarifleri nedeniyle salatalık satışlarının arttığını ve talebe yetişemediklerini belirtti. Sosyal medya fenomenlerinin salatalığı lezzetlendiren tarifin yayılması, çiftçileri zor durumda bıraktı.

23.08.2024 23:46
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İzlanda'daki çiftçiler, ana malzemesi salatalık olan tariflerin TikTok'ta trend olması nedeniyle salatalık satışlarının ikiye katlandığını ve artan talebe yetişmediklerini belirtti.

Sosyal medya fenomenlerinin susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı kullanarak lezzetlendirdiği ince rendelenmiş salatalıkla yaptığı salata tarifinin TikTok'ta yayılması, İzlanda'daki çiftçileri zora soktu.

İzlanda'nın çiftçiler birliği olarak da bilinen "Bahçıvanlar Satış Şirketi"nden BBC'ye yapılan açıklamada, tarifin birdenbire popülerleşmesi nedeniyle ülkedeki çiftçilerin artan tüketici talebine yetişemediği kaydedildi.

Açıklamada, her yıl ülkede yaklaşık 2 bin ton salatalık üretildiği belirtilerek yalnızca TikTok trendinin değil, çocukların yaz tatilinden dönmesinin ve henüz yeterince üretim yapılmamasının da "salatalık kıtlığına" etkisi olduğu ifade edildi.

Salatalıklı tariflerin ülkede çok popüler olduğu aktarılan açıklamada, tarifte yer alan diğer malzemelerin de fazlaca satıldığı kaydedildi.

İzlanda'daki bir süpermarket zinciri Hagkaup da salatalık satışlarının iki kattan fazla arttığına işaret etti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Ekonomi, İzlanda, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok'ta trend olan salatalık tarifleri İzlanda'da salatalık satışlarını ikiye katladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok'ta trend olan salatalık tarifleri İzlanda'da salatalık satışlarını ikiye katladı - Son Dakika
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