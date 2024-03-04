Timsahlar Tanzanya'da can almaya devam ediyor

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MWANZA, 4 Mart (Xinhua) -- Victoria Gölü'nün Tanzanya'nın güney kıyılarında kalan kısmındaki Mwanza bölgesinde bulunan Sengerema ilçesinde son beş yılda en az 19 kişi timsahlar tarafından öldürülürken, 20 kişi de uzuv kaybına uğradı.

Sengerema ilçesi vahşi yaşam yetkilisi Paul Poncian, Pazar günü yaptığı açıklamada Ocak 2019 ile Aralık 2023 tarihleri arasında timsah saldırısına uğrayan 20 kişinin çeşitli uzuvlarını kaybettiğini söyledi.

Poncian, "Timsah saldırısına uğrayanların çoğu balıkçıydı" dedi.

Poncian, diğer kurbanların ise yüzücülerden ve Afrika'nın en büyük gölü ve Nil Nehri'nin ana rezervuarı olan Victoria Gölü'nden su temin eden insanlardan oluştuğunu belirtti.

Tanzanya Yaban Hayatı Yönetim Kurumu'nda kıdemli yaban hayatı yetkilisi olan Lolruck Mosses ise göle yakın yerlerde yaşayan sakinlerin timsah saldırılarından kaçınmaları için farkındalık yaratmayı amaçlayan bir seferberlik düzenlediklerini kaydetti.