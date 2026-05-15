Tinubu\'dan Afrika\'da Ekonomik İşbirliği Çağrısı

15.05.2026 22:16
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Afrika ülkelerine kıta içi ekonomik entegrasyonu artırma çağrısı yaptı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika ülkelerine kıta içi ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunarak, kıtanın büyüme ve refahının daha derin bölgesel ortaklıklar, ticari entegrasyon ve yatırımlara bağlı olduğunu belirtti.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tinubu, Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen Afrika CEO Forumu kapsamındaki başkanlar panelinde siyaset ve iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Tinubu, Afrika'nın ekonomik gücünü dış pazarlara bağımlı olmadan kendi içinde inşa etmesi gerektiğini belirtti.

Tinubu, Afrika'nın büyüme ve refahının daha derin bölgesel ortaklıklar, ticari entegrasyon ve yerel işletmelere yapılacak yatırımlara bağlı olduğunu ifade etti.

Tinubu, Afrika ülkelerinin sınır ötesi ticareti artırması, altyapı bağlantılarını geliştirmesi ve genç nüfusa daha güçlü destek sağlaması gerektiğini belirterek, "Kıtamız dış dünyaya bakarak büyüme sağlayamaz. Birbirimize yatırım yapmalı, kendi aramızda daha fazla ticaret yapmalı ve pazarlarımızı birbirine bağlayan koridorlar inşa etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tinubu, Nijerya'da yürütülen ekonomik reformların yalnızca mevcut sorunları çözmeyi değil, aynı zamanda ülkeyi geleceğin Afrika ekonomisinde lider konuma taşımayı hedeflediğini kaydetti.

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin, dijital ticaretin, ortak altyapı projelerinin, lojistik ağların, emtia borsalarının ve özel sektör işbirliklerinin kıtanın kalkınması açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Tinubu, küresel finans sisteminde de reform yapılması gerektiğini belirtti.

Tinubu, "Küresel risk ve finans mimarisi Afrika'nın yerel gerçekliklerini ve koşullarını dikkate alan adil bir yaklaşım benimsemeli." ifadesini kullandı.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'ye ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Tinubu, Ruanda'nın kalkınma modelini "disiplin, netlik ve etkili uygulamanın örneği" olarak nitelendirdi.

Tinubu, Nijerya'nın, Ruanda ve diğer Afrika ülkeleriyle ekonomik entegrasyonu güçlendirmek için işbirliğini sürdüreceğini belirterek, "Daha fazla üreten, daha fazla ticaret yapan, daha güçlü bağlantılar kuran ve dünyada daha rekabetçi bir Afrika inşa etmek için çalışacağız." dedi.

Afrika'nın geleceğinin dışarıdan şekillendirilmeyeceğini vurgulayan Tinubu, "Afrika'nın geleceği bize verilmeyecek. Onu birlikte inşa etmeli, sahiplenmeli ve savunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

