Tinubu'dan BRICS Zirvesi'nde Küresel Reform Çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, küresel yönetişim yapıları, finansal sistemler ve sağlık politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Tinubu, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Tinubu, düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerin, özellikle Afrika kıtasının, küresel karar alma mekanizmalarında daha kapsayıcı ve adil şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çevresel bozulma, iklim krizi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin kalkınma sürecini yavaşlattığını belirten Tinubu, bu sorunlara küresel düzeyde daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Küresel yapılar ve finansal sistemler yeniden yapılandırılmalı" diyen Tinubu, Nijerya'nın zirvede dile getirilen görüşlerin tamamını desteklediğini ifade etti.

Afrika kıtasının küresel emisyonlara en az katkı sağlayan bölgelerden biri olmasına rağmen, iklim krizinden en fazla zarar gören yerlerden biri olduğunu vurgulayan Tinubu, adaletli bir gelecek inşa edebilmek için adil teknoloji transferi, erişilebilir finansman ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine dayalı yeni bir küresel yol haritası oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Afrika'nın bu hedef doğrultusunda Afrika Karbon Piyasası Girişimi ve Büyük Yeşil Duvar projeleriyle öncü bir rol oynadığını hatırlattı.

Nijerya'nın Güney-Güney işbirliğinin önemine işaret eden Tinubu, "Küresel karar alma süreçlerinde, finansal yeniden yapılanma, borçların hafifletilmesi, iklim değişikliği, çevre ve sağlık konularında pasif katılımcılar olamayız. Bu sürecin mimarları bizler olmalıyız." diye konuştu.

Tinubu, Nijerya'nın 2050 vizyonu doğrultusunda yenilenebilir enerjiye geçiş, iklim ana akımlaştırması ve evrensel sağlık güvencesi alanlarında kararlı adımlar attıklarını dile getirdi.

Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelenin tüm ülkelerin ortak sorunu olduğunu kaydeden Tinubu, BRICS'in yalnızca yükselen ekonomilerin temsil edildiği bir blok değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve adil çözümler üreten bir yapı olması gerektiğini belirtti.