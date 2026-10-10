TİP, Ankara Gar Katliamı\'nın 11\'inci yılında 103 yurttaşı andı

TİP, Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında 103 yurttaşı andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİP, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında IŞİD çetelerinin katlettiği 103 yurttaşı saygı ve özlemle andı. Parti, katliama göz yumanları unutmayacağını, affetmeyeceğini ve kaybettiklerinin hesabını mutlaka soracağını açıkladı.
(ANKARA) - TİP'den 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Kaybettiklerimizin hesabını mutlaka soracağız" denildi.
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl önce bugün, Ankara Gar Katliamı'nda cihatçı IŞİD çetelerinin katlettiği 103 yurttaşımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Katliamın gerçekleşmesine göz yumanları, üzerinin örtülmesinde pay sahibi olanları unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Kaybettiklerimizin hesabını mutlaka soracağız" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA
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