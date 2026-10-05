TİP, fon araştırmalarında hedef alındığını savunduğu Ahmet Şık\'a \'yoldaşımız\' dedi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın fon dosyasına ilişkin yürüttüğü araştırmalar nedeniyle hedef haline getirildiğini belirterek, "Ahmet Şık bugüne kadar bir adım dahi geri atmamıştır. Biz de yoldaşımızın hakikat peşindeki mücadelesinin mücadelemiz olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Gerçekten ve halktan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Halkımızdan çalınan ne varsa hepsini geri alacağız ve mutlaka hesap soracağız" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ilişkin yazılı açıklama yaptı. TİP, Şık'ın parti yetkili kurullarının bilgisi dahilinde fon dosyasına ilişkin araştırmalar yürüttüğünü belirtti. Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık'ın, büyük fon vurgununun ardından partimizin yetkili kurullarının bilgisi dahilinde sürdürdüğü araştırmaları sonucunda ortaya çıkan dolandırıcılık, yolsuzluklar ve bunların siyasi bağlantılarının üzerini örtmek üzere belirli iktidar çevrelerince hedef haline getirildiğini görüyoruz. Ahmet Şık milletvekilimizdir, yoldaşımızdır. Tüm Türkiye onun yıllardır, halkına ve ülkesine adanmış, her hal ve şartta sadece hakikatin peşinden giden cesur bir gazeteci olduğuna tanıktır.

Ahmet Şık geçmişte de çeşitli dönemlerde, ellerindeki gücü sonsuz sanan ve devlet içine yerleşen pek çok şer odağının hedefi olmuş, sadece mesleğini yaptığı için bedeller ödemiş ama sonunda hep haklı çıkmıştır. Onu hedef haline getirenler ise tarihin çöplüğündeki yerlerini almıştır. Bugün Ahmet Şık'ı aynı biçimde hedef gösterenler, yarın mutlaka aynı kaçınılmaz sonla karşılaşacaktır.

"HALKIMIZDAN ÇALINAN NE VARSA HEPSİNİ GERİ ALACAĞIZ VE MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"

Ahmet Şık'ın kendisini, ailesini ve arkadaşlarını hedef haline getirenler kişilerle ve özel hayatla uğraşmayı bırakıp cesaretleri yetiyorsa fon vurgununu ve arkasındaki kirli ağı açığa çıkarmayı görev edinmelidir. Aksi takdirde, o kirli ağın bizzat kendileri olduğu dışında hiçbir sonuç çıkarılamayacaktır.

Ahmet Şık bugüne kadar bir adım dahi geri atmamıştır. Biz de yoldaşımızın hakikat peşindeki mücadelesinin mücadelemiz olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Gerçekten ve halktan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Halkımızdan çalınan ne varsa hepsini geri alacağız ve mutlaka hesap soracağız."