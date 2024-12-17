TİP Genel Başkanı Baş, vergi sistemini eleştirdi

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "iktidarın vatandaşı hem yoksullaştırdığını hem de bütün vergiyi yoksullardan aldığını" savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bütçe görüşmelerinin halka umut vermediğini ileri sürdü.

İktidarın 2023 hedefinin "enflasyonun tek haneye inmesi" olduğunu anımsatan Baş, bugün enflasyonun TÜİK'in verilerine göre yüzde 60'ı geçtiğini söyledi.

Baş, bütçede 1 trilyon 950 milyar lira faiz gideri bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şu demek; 100 milyon asgari ücret, ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda insanın aldığı asgari ücreti toplasanız sadece faiz giderini veriyorsunuz. Bütün asgari ücretliler, 10 ay hiç para harcamasa maaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etseler, sadece faiz giderlerini karşılıyor. Aradaki uçuruma, dengesizliğe bakın. İnsanın bunu kabul etmesi mümkün değil. Hem bizi yoksullaştırıyorlar, hem de bütün vergiyi yoksullardan alıyorlar."

Vergi sistemini eleştiren Baş, asgari ücret konusuna da değindi.

Baş, 15 kişinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın 50 dakika sürdüğünü duyduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi olarak adlandırılabilecek bir konunun tartışıldığı toplantının çok kısa sürmesini" eleştirdi.