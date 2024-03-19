TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Belediyeler Sosyal Konut Projesiyle Barınma Krizini Çözebilir

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, belediyelerin barınma krizini çözebileceğine dikkati çekerek, "Halkın çıkarına bir sosyal konut projesini hayat geçireceğiz. Belediye kendi yaptığı bu sosyal konutları ihtiyaç sahiplerine kiralayacak, bu evlerin kirası asgari ücretin dörtte birini aşmayacak" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, belediye başkan adayı olduğu Gebze Arapçeşme'de partisi tarafından düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Yurttaşlara seslenen Baş, yerel seçimlere ve partisinin "toplumcu belediyecilik" politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erkan Baş şöyle konuştu:

"Bunların elinde 2 silah var. İlki, kim onlara karşı çıkarsa 'vatan haini' diye yaftalıyorlar, hemen bir milli örtü ile kendi hırsızlıklarını, yolsuzluklarını saklamaya çalışıyorlar. İkincisi, bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Kadını erkeğe, Türk'ü Kürt'e, Alevi'yi Sünni'ye, birbirine düşman etmeye çalışıyorlar. Bu ülkede bozuk bir düzen var, bu düzen devam ettiği sürece, bizim mutlu olmamız, huzurlu olmamız çocuklarımızla geleceğe güvenle bakmamız mümkün değil.

"BİZ YUMRUKLARIMIZI AYNI BİLEKTE BİRLEŞTİRDİĞİMİZDE HAKKIMIZ OLANI ALIRIZ"

Dünyada servet artışının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Tüm rakamlar gösteriyor, Türkiye zenginleşiyor, büyüyor, bizim alın terimizle büyüyor, bizim ürettiklerimizle zenginleşiyor. İçinizde zenginleşen var mı, tanıdığınız bizimle aynı işyerinde çalışan, aynı servise bindiğiniz zenginleşen kimse var mı? Ülke zenginleşirken biz zenginleşmiyorsak ne oluyor? Demek ki bu ülkede hırsızlar büyüyor, yandaşlar büyüyor, bizim iliğimizi kemirerek sömürerek, zenginleşiyorlar.

"SOSYAL KONUT PROJESİ"

Bakın biz deprem bölgesinde yaşıyoruz, hiçbirimiz deprem kaygısı olmadan yaşayamıyoruz. Allah korusun bir deprem olsa, ne olacağını bilmiyoruz. Kaçımız 'Deprem olsa da bir şey olmaz' diyebileceğimiz güvenli evlerde oturabiliyor? Her ay maaşımızın önemli bir kısmını başımızı sokacak bir eve vermek zorunda kalıyoruz. Belediye bu sorunu çok rahat bir şekilde çözebilir, halkın çıkarına bir sosyal konut projesini hayat geçireceğiz. Belediye kendi yaptığı bu sosyal konutları ihtiyaç sahiplerine kiralayacak, bu evlerin kirası asgari ücretin dörtte birini aşmayacak."