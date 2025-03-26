TİP, İmamoğlu Protestolarında 5 Üyesinin Gözaltına Alındığını Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla hızlanan protestolar nedeniyle 5 parti üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.

TİP'ten yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan operasyonlarda, 5 üyemiz de dahil olmak üzere toplam 57 kişi gözaltına alınmıştır. Parti avukatlarımız şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğünde bulunmaktadır ve saat 12.00 itibarıyla ifade alma işlemlerinin başladığı bilgisini kamuoyuyla paylaşırız. Halkın, iradesine sahip çıkmak amacıyla anayasal protesto hakkını kullanmasını kriminalize etmek, hukuku ayaklar altına almaktır. Hakları için direnen tüm yurttaşlar derhal serbest bırakılsın" denildi.