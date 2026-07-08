TİP'ten Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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TİP'ten Gözaltılara Tepki

08.07.2026 12:46
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TİP, NATO Zirvesi öncesi sosyalistlere yapılan ev baskınlarını kınadı, delil olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, NATO Zirvesi öncesi 20'ye yakın şehirde düzenlenen ev baskınlarına ve Şanlıurfa'daki gözaltılara ilişkin "Dosyada tek bir delil dahi bulunmamasına rağmen siyasi parti üye ve yöneticilerinin 'yasa dışı örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmaya sevk edilmiş olmaları yaşananların hukukla ilgisinin olmadığı ve siyasi saiklerle hareket edildiğinin açık göstergesidir" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Zirvesi öncesinde 20'ye yakın şehirde sosyalistlere yönelik ev baskınları düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda Şanlıurfa'da, 5 Temmuz'da sabah saatlerinde aralarında TİP, Emek Partisi (EMEP) ve Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Emniyet ifadeleri sırasında kısıtlılık kararı bulunduğundan bahisle avukatlara dosyalar inceletilmemiş, sorulan sorularda ise dosyadaki tek delilin 'TKP/ML örgütünün NATO zirvesi karşıtı protesto yapacağı yönünde istihbari nitelikte bilgi notu' olduğu iddia edilmiştir. Gözaltındaki sosyalistler sabah saatlerinde Şanlıurfa adliyesine sevkedilmiş ve savcılık tarafından ifadeleri dahi alınmaksızın 'örgüt Üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmişlerdir."

Dosyada tek bir delil dahi bulunmamasına rağmen siyasi parti üye ve yöneticilerinin 'yasa dışı örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmaya sevkedilmiş olmaları yaşananların hukukla ilgisinin olmadığı ve siyasi saiklerle hareket edildiğinin açık göstergesidir. Siyasi iktidarın, NATO zirvesi için Trump ile türevlerinin rahat ve huzuru için kendi ülkesinin yurttaşlarına hayatı felç etmesi ve yüzlerce insanın gözaltına alınarak tutuklanmalarını sağlaması kimlere nasıl hizmet edildiğini ortaya koymaktadır. Katillere kırmızı halılar serilip, sosyalistlere yönelik tutuklama tehditlerini kabul etmiyoruz. Gözaltına alınan ve tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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