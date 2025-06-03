TİP'ten İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Destek

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), grev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde çalışan işçilere desteğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan işçilerin grevi altıncı gününde devam ediyor.

TİP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla grevdeki işçilere destek verdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri, eşit işe eşit ücret ve insanca bir yaşam için başlattığı grevi tüm engelleme girişimlerine rağmen sürdürüyor. Sarayın emekçi düşmanı politikalar yürüttüğü bu ortamda kimse işçilerin yoksulluk sınırının altında ücretlere çalışmasını beklememelidir. Belediye yönetimi işçilerin ve sendikanın taleplerine kulak vermelidir. İzBB işçilerinin haklı mücadelelerinin yanındayız."