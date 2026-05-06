TİP'ten Maden İşçilerine Destek Eylemi

06.05.2026 03:25
TİP, madencilerin hak gasbını protesto ederek işçi haklarını savunacaklarını duyurdu.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun İl Örgütü üyeleri, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara'nın Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdüren Doruk Maden işçilerine destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bu kölelik düzenini sürdürenleri, işçi hakkını gasbedip lüks içinde yaşayanları sokak sokak, mahalle mahalle teşhir edeceğiz. Madencilerin tek bir kuruşu dahi o harami holdinglerin kasasında kalmayacak" denildi.

TİP Samsun İl Örgütü adına İmdat Demirhan, parti üyeleriyle birlikte Bulvar AVM girişi önünde yaptığı basın açıklamasında, sadece bir hak gasbını değil, bir insanlık suçunu ve bu suça karşı örülen çelikten bir iradeyi haykırmak için toplandıklarını söyledi.

"Yıldızlar SSS Holding'e bağlı madenlerde, yerin yüzlerce metre altında ölümle her gün burun buruna gelerek çalışan kardeşlerimizin aylarca, hatta yıllarca emekleri çalınmıştır" diyen Demirhan, bunun sadece bir şirketin mali krizi değil; Türkiye'deki yağma düzeninin, işçinin kanı üzerinden yükselen sermaye saltanatının en çıplak hali olduğunu ifade etti."

Demirhan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İşçiler çalıştırılmış, yerin yüzlerce metre altında ölümle burun buruna getirilmiş, sonra da hak ettikleri ücretler ödenmeyerek işçiler ve aileleri en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılarak açlığa ve yoksulluğa terk mahküm edilmiştir. Bugün madenciler yalnızca ücretlerini değil, insanca yaşama haklarını talep ediyor. Madenciler tozun, pasın ve karanlığın içinde alın teri dökerken, patronlar servetlerine servet katmaya devam etmiştir. Bugün Ankara'nın soğuğunda direnen maden işçileri sadece gasbedilen paralarını değil, çiğnenen onurlarını ve insanca yaşama haklarını geri almak için oradalar. Yıldızlar SSS Holding'e bağlı madenlerde çalışan işçilerin aylarca yıllarca gasbedilen ücretleri bu düzenin gerçek yüzüdür. Ama karşılarında ne buluyorlar? Patronları koruyan devlet, işçiye cop gösteren kolluk, hakkını arayana gözaltı, direnenlere şiddet."

Bu tek bir şirketin birkaç aylık krizi değil, bu bir sınıf savaşı meselesidir. Bu savaşta tarafsızlık olmaz."

Demirhan, "işçinin alın terine el koyan holding patronlarından onlara kol kanat geren bürokratlara kadar herkesten hukuk önünde ve halkın vicdanında hesap soracaklarını" söyleyerek, "Bu kölelik düzenini sürdürenleri, işçi hakkını gasbedip lüks içinde yaşayanları sokak sokak, mahalle mahalle teşhir edeceğiz. Madencilerin tek bir kuruşu dahi o harami holdinglerin kasasında kalmayacak. O para, sahibinin nasırlı ellerine geçene dek susmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

