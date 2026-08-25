TİP'ten Madencilere Destek Ziyareti - Son Dakika
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TİP'ten Madencilere Destek Ziyareti

TİP\'ten Madencilere Destek Ziyareti
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TİP PM Üyesi Değirmenci, madencilerin eylemine destek verdi ve verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi (PM) Üyesi İrfan Değirmenci, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız'ın madencilerin "itibarını zedelediğini" söylediğini hatırlatarak "Senin itibarın itibar da buradaki çoluk çocuğun, buradaki kadınların, burada yerin altında ekmeğinin peşindeki madencinin itibarı itibar değil mi" diye sordu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi maden işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi, 16'ncı gününde devam ediyor. TİP Ankara Şubesi ve TİP PM Üyesi İrfan Değirmenci, işçilerin eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Değirmenci, madencilerin taleplerinin karşılanacağı yönünde daha önce söz verildiğini belirterek, aradan geçen zamana rağmen verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Değirmenci, şunları kaydetti:

"Bütün istekleriniz karşılanacaktır, bunun da garantörü bu bakanlardır, bakanlıklardır denildi. Biz o gün kutlama yaptık birlikte, hatırlayacaksınız. Helalleştik, sizleri mutlu bir şekilde evlerinize gönderdik, ailelerinize gönderdik. 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'na açıklama yaptırdılar. Dedi ki Cumhurbaşkanı; 'Sorun çözüldü, bütün istediklerini aldılar.' Aradan haziran geçti, temmuz geçti ve ağustosun sonunda bu aileler, bu çocuklar yine burada, yine Bakanlığın önündeler. Çünkü verilen sözler tutulmadı."

Madencilerin iki haftadır Bakanlık önünde nöbet tuttuğunu ve bu süreçte defalarca gözaltına alındığını ifade eden Değirmenci, Yıldızlar SSS Holding'in  sahibi Sebahattin Yıldız'ın madencilerin "itibarını zedelediğini" söylediğini aktaran Değirmenci, şunları kaydetti:

"Senin itibarın itibar da buradaki çoluk çocuğun, buradaki kadınların, burada yerin altında ekmeğinin peşindeki madencinin itibarı itibar değil mi? Aylarca ev sahibine kirasını ödeyemeyen, sofrasına ekmek koyamayan, emekliliğine bir ay kala ücretsiz izne çıkarılan, ne zaman emekli olacağı belli olmayan 65 yaşındaki madencinin itibarı itibar değil mi? Aynur Abla sabah güzel konuştu. Eşi yıllar boyunca, şeker hastası eşi ekmek derdine, itibarını düşünerek çocuklarına namusuyla ekmek getirebilmek için kapı kapı dolaşırken onun itibarı itibar değil miydi?"

"SON GÜNE KADAR BİRLİKTE DİRENECEĞİZ"

Madencilerin mücadelesinin bir "haysiyet meselesi" olduğunu söyleyen Değirmenci, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın ilk günden itibaren madencilerin yanında olduğunu belirtti. Değirmenci, şöyle devam etti:

"Bu bir haysiyet meselesi ve Genel Başkanımız Erkan Baş'ın, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın ilk gün söylediği gibi: 'Nerede durmamızı istiyorsanız orada durmak üzere... Yanınızda, arkanızda, önünüzde... Nerede durmamızı istiyorsanız orada olacağız.' Son güne kadar birlikte direneceğiz. Son ana kadar, hakkımızı alana kadar...

Daha iki gün önce Beypazarı'nda hayatını kaybeden, öldürülen, madenler özelleştirildiği için öldürülen Erdi kardeşimizin de hakkını sorana kadar orada olacak Türkiye İşçi Partisi. Asla yalnız değilsiniz, bunu bilin. Ne karar verirseniz o kararın arkasındayız. Ananızın ak sütü gibi helal direnişinizde Türkiye'de eminim evlerinde, televizyon başında bizi izleyenlerin kalbi sizlerle çarpıyor. Babalarınızla gurur duyun, eşlerinizle gurur duyun. Çünkü Türkiye sizinle gurur duyuyor."

Kaynak: ANKA

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