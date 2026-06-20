TİP'ten NATO Zirvesi Protestosu - Son Dakika
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TİP'ten NATO Zirvesi Protestosu

20.06.2026 00:10
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TİP, NATO Zirvesi için hayvanların toplanmasını talep eden emniyet yazısına karşı çıktı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hayvan Hakları Komisyonu, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında kamu kurumlarına gönderdiği yazıyla, zirve güzergahı, havalimanları ve konaklama alanlarında yaşayan köpeklerin toplatılmasını talep ettiğini önse sürerek, "NATO Zirvesi için hayvanlar toplatılamaz. Ankara Emniyeti, hayvanlardan elini çek" açıklamasında bulundu.

TİP Hayvan Hakları Komisyonu, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün NATO Zirvesi için kamu kurumlarına gönderdiği yazıda, zirve güzergahında, havalimanlarında ve konaklama yerlerinde yaşayan köpeklerin toplatılmasının talep edildiği öne sürüldü.

Komisyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesi için kamu kurumlarına gönderdiği yazıda zirve güzergahında, havalimanlarında ve konaklama yerlerinde yaşayan köpeklerin toplatılmasını talep ediyor."

Savaş örgütü NATO'nun yeni katliam ve işgallerini planlayacağı zirve için kamusal yaşamı askıya alan, sınavları hukuksuzca erteleyen ve gençlerin barınma hakkını gasp eden Saray Rejimi, şimdi de zirve bahanesiyle Katliam Yasası'nı uygulamaya ve sokakta yaşayan hayvanların can güvenliğini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Emperyalist haydutların ülkemizde toplanıp dünyayı nasıl kana bulayacaklarını konuşacakları NATO Zirvesi'nin ve zirve hazırlığı adı altında gençlerin ve emekçilerin temel haklarını yok sayan, sırtını Katliam Yasası'na dayayarak sokakta yaşayan hayvanların özgürlüğünü tehdit eden işbirlikçi Saray Rejimi'nin karşısındayız.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün hukuksuz talimatına karşı dayanışmayı büyütecek, hayvanları sokak sokak, mahalle mahalle savunmak için mücadeleyi sürdüreceğiz.

Dünyanın dört bir yanında savaşları körükleyen, halkları, hayvanları ve doğayı yıkıma sürükleyen politikaların baş faili NATO ve işbirlikçilerine karşı, insanların ve hayvanların eşitlik ve özgürlüğü için hep birlikte direneceğiz.

NATO Zirvesi için hayvanlar toplatılamaz. Ankara Emniyeti, hayvanlardan elini çek."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten NATO Zirvesi Protestosu - Son Dakika

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