TİP'ten Taslak Rapor Değerlendirmesi

17.02.2026 18:24
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM raporunu olumsuz bulduklarını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun taslak raporuna ilişkin ilk izlenimlerinin olumsuz olduğunu belirterek, "İlk izlenimimiz bu haliyle benimsememiz kesinlikle mümkün değil. Sorunun tespiti ve kullanılan dil ortaklaşabileceğimiz bir içerik taşımıyor" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun taslak raporunun dün akşam itibarıyla kendilerine ulaştığını açıklayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ANKA Haber Ajansı'na rapora ilişkin değerlendirmede bulundu.

Taslak rapora ilişkin nihai tutumlarını parti kurullarının değerlendirmesinin ardından açıklayacaklarını belirten Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Elimize ulaşan taslak rapora dair partimizin kurulları değerlendirdikten sonra daha net bir açıklama yapabilirim ama ilk izlenimimiz bu haliyle benimsememiz kesinlikle mümkün değil. Bize ulaşan rapor elbette henüz taslak ama sorunun tespiti, temel değerlendirmeler hatta kullanılan dil ortaklaşabileceğimiz bir içerik taşımıyor. Çözüm önerileri ise, kimi zaten yürürlükte olan yasa ve Anayasa hükümlerinin uygulanması için bile sadece tavsiye etmekle yetinilen bir tabloya AKP'nin yıllardır yaptıklarını eklediğimizde maalesef hiç inandırıcı olamıyor. Yarın yapılması beklenen toplantı öncesi arkadaşlarımız diğer siyasi partilerle görüşecek ve ardından kurullarımız değerlendirmemize son halini verecek ve yarın milletvekilimiz Ahmet Şık tutumuzu komisyon toplantısına taşıyacak."

