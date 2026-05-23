TIR viyadükten düştü: 3 ölü, 4 yaralı

1) TIR, OTOMOBİLE ÇARPIP VİYADÜKTEN DÜŞTÜ; 2 ÖLÜ, 4 YARALI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobile arkadan çarpan TIR'ın viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İsmail G. 'nin (23) kullandığı 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü TIR, A.Ç.'nin (43) kullandığı 46 LD 335 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan TIR, viyadükten düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından TIR'dan çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet B.(64) ve Mehmet G.'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İsmail G., G.B. (60) ile A.Ç ve R.D. (31) sağlık ekiplerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardında Ahmet B. ve Mehmet G.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ DE ÖLDÜ

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, otomobile arkadan çarpan TIR'ın viyadükten düşmesi sonucu TIR şoförü İsmail G. (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.