TIR Tamirinde Kaza: Baba ve Oğul Kurtarıldı - Son Dakika
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TIR Tamirinde Kaza: Baba ve Oğul Kurtarıldı

12.06.2026 17:08
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Aksaray'da tamir edilen TIR'ın altında kalan baba ve oğlu, komşu esnafın yardımıyla kurtarıldı.

AKSARAY'da tamir ettikleri TIR'ın altında kalan, Bahattin Uslu (40) ve oğlu Mehmet Uslu (17) komşu esnaf tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir tamir dükkanında meydana geldi. Bahattin Uslu ve oğlu Mehmet Uslu, tamir etmek istedikleri TIR'ın sağ bölümünü hidrolik kriko ile havaya kaldırdı. Baba ve oğlu, ardından da TIR'ın altına girip tamir etmeye başladı. Bu sırada krikonun aniden inmesi sonucu Mehmet Ulu ile oğlu TIR'ın altında kaldı. İş yerinde bulunanların müdahalesi yetersiz kalınca komşu esnaftan yardım istendi. Esnafın çabasıyla havaya kaldırılan TIR'ın altından kurtarılan baba ve oğul, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aksaray, Güncel, Yaşam, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR Tamirinde Kaza: Baba ve Oğul Kurtarıldı - Son Dakika

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