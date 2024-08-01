Tiran Belediye Başkanı'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluklara yönelik protestolar devam ediyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 19. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Bazı protestocular Belediye binasına yumurta ve farklı nesneler fırlatırken, geniş çaplı bir gerginlik yaşanmadı.

Onlarca polisin görev aldığı protestoda, belediye binasına çıkan yollar kapatıldı.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, burada yaptığı konuşmada, "Arnavutluk'ta adaletin öldüğünü" ifade ederek "Muhalefet, projelere değil hırsızlığa karşıdır. Muhalefet, kalkınmaya değil suça karşıdır." dedi.

Protestoda, diğer parti yetkilileri ile aktivistler de konuşma yaptı.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep etti.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. ??????????????

Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????????????????