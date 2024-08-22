Tiran Belediye Başkanı'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor - Son Dakika
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Tiran Belediye Başkanı'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor

Tiran Belediye Başkanı\'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Protestocular, Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını talep ediyor.

22.08.2024 15:48
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 22. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, yaptığı konuşmada, eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi üyesi Tedi Blushi ise eylem ve protestoların sıklığını artırmanın zamanının geldiğini belirtti.

Protestoda onlarca polis görev alırken, belediye binasına çıkan yollar kapatıldı.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. ??????????????

Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiran Belediye Başkanı'na istifa çağrıları ve yolsuzluk protestoları devam ediyor - Son Dakika

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