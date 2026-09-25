Tiran'da Balkan Gençlik Okulu'nun sertifika töreninde yaklaşık 40 genç sertifika aldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneğince (TÜMED) düzenlenen "Balkan Gençlik Okulu 2026" projesinin katılımcılarına sertifikaları dağıtıldı.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesi'nin (UNYT) kampüsünde düzenlenen sertifika dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, YTB Balkan Koordinatörü Umut Deniz Öncel, TÜMED Başkanı Egert Haxhiu, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan YTB ve TÜMED'e teşekkür etti.

Türkiye ile Arnavutluk arasında çok köklü ve güçlü ilişkiler olduğunu vurgulayan Erciyes, "Ama tabii ki bu yeterli değil. İlişkilerimizin geleceğini de inşa etmemiz lazım. Bunları da sizler sayesinde yapacağız. Bu çalışmaların özüne bakarsak hepsi eğitim odaklı. Ancak sizler gibi yetişmiş gençlerle biz ilişkilerimizin geleceğini güvence altına alabiliriz." diye konuştu.

Öncel de Balkan Gençlik Okulu projesi hakkında bilgi vererek, "Başkanlığımız tarafından ilki 2016 yılında gerçekleştirilen ve Balkan coğrafyasında genç nesillerin akademik olarak gelişimini hedefleyen Balkan Gençlik Okulu bu sene 10'uncu yılını geride bırakmaktadır. Balkan ülkelerinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel eğitim kurumları ve enstitüler ile işbirliği halinde yürütülen bu eğitim programı başkanlığımızın en uzun soluklu çalışmalarından biri olup artık bir marka haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Haxhiu ise projeye katkı sağlayanlara teşekkür ederek gençlere başarılar diledi.

Mayısta başlayan ve 8 hafta süren "Balkan Gençlik Okulu 2026" seminerlerine, çeşitli alanlarda eğitim görmüş veya görmekte olan yaklaşık 40 genç katıldı.

Seminerlerde, kültür, eğitim, tarih, ekonomi, politika ve diğer alanlardan konular ele alındı.