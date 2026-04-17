Tiran\'da Hükümet Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla aylardır binlerce kişinin katılımıyla yapılan hükümet karşıtı gösteriler devam etti.

Ülkede yolsuzluk yapıldığını savunan göstericiler, Başbakan Edi Rama ve hükümetin istifası talebiyle Başbakanlık binası önünde toplandı.

Burada, başta PD Genel Başkanı Sali Berisha ve muhalefet üyeleri konuşmalar yaptı.

Polis, Başbakanlık binasına molotofkokteyli ve havai fişek fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Müdahaleden etkilenen bazı muhalefet milletvekilleri ve göstericiler hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca bir polis memuru, göstericiler tarafından atılan molotofkokteylleri nedeniyle hafif yaralandı.

Göstericiler, buradan Meclis binasına giderek gösterilerine devam etti.

Yaklaşık 1500 polisin görevlendirildiği gösteride, bazı protestocular gözaltına alındı.

Arnavutluk'ta son aylarda binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteriler düzenlenirken, muhalefet partileri protestoların devam edeceğini duyurdu.

Bu arada, muhalefetin çağrısıyla bir önceki gösteri 22 Mart'ta düzenlenmişti.