Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi Başbakan Rama'ya istifa çağrısı - Son Dakika
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Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi Başbakan Rama'ya istifa çağrısı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestocular, belediye başkanlığı binasını molotof kokteyli atarak ateşe verdi. Protestocular, Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrısında bulundu ve ana muhalefet lideri Sali Berisha'nın serbest bırakılmasını talep etti.

12.07.2024 22:28
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- Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi

Başbakan Rama'ya istifa çağrısı

TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestocular, belediye başkanlığı binasını molotof kokteyli atarak ateşe verdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefetin çağrısıyla yüzlerce kişi akşam saatlerinde sokaklara döküldü. Başbakanlık Ofisi önünde toplanan hükümet karşıtı protestocular, yolsuzlukla suçladıkları Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrısında bulundu. Protestocular daha sonra Rama'nın Sosyalist Partisinden olan Tiran Belediye Başkanlığına geçti. Bazı protestocular binayı molotof kokteyliyle hedef alarak ateşe verdi.

Eski Başbakan Berisha'nın serbest bırakılması istendi

Protestocular ayrıca 2005-2013 yılları arasındaki başbakanlık döneminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde tutulan ve hakkında soruşturma başlatılan ana muhalefet lideri Sali Berisha'nın serbest bırakılmasını talep etti. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Berisha ev hapsinden yayınladığı video mesajında, "Arnavutluk, Avrupa'da muhalefet liderinin hiçbir gerçek, kanıt veya belge olmadan siyasi olarak tutuklandığı tek ülkedir. Edi Rama Arnavutların, muhalefetin ve adaletin olmadığı bir Arnavutluk istiyor" dedi.

Ana muhalefet lideri yolsuzlukla suçlanıyor

Arnavutluk'ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı, 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yapan Berisha, görevde olduğu döneme ilişkin yürütülen bir yolsuzluk davası kapsamında Aralık ayının sonunda ev hapsine alınmıştı. Yurt dışına çıkması da yasaklanan 79 yaşındaki Berisha, 2005-2013 yılları arasındaki dönemde nüfuzunu kullanarak bir devlet arazisinin özelleştirilmesinde damadını kayırmakla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Berisha, Başbakan Edi Rama'yı muhalifleri susturmaya yönelik "siyasi saldırı" gerçekleştirmekle suçluyor.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti, Başbakan Rama'yı adam kayırma ve yolsuzlukla suçlayarak ülkenin gençlerinin büyük bir kısmının daha iyi yaşam şartları için Avrupa ülkelerine göç etmesine neden olduğunu savunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi Başbakan Rama'ya istifa çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi Başbakan Rama'ya istifa çağrısı - Son Dakika
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