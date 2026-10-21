Tiran'da öğrenci eylemleri 9. günde gerginleşti, Başbakanlığa molotof atıldı - Son Dakika
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Tiran'da öğrenci eylemleri 9. günde gerginleşti, Başbakanlığa molotof atıldı

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Tiran'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan gösteriler 9. gününde gergin geçti. Göstericiler Başbakanlık ve emniyet güçlerine taş ve molotofkokteyli atarken, Başbakan Edi Rama diyalog çağrısını yineledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler devam ediyor.

Ülkede öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan protesto eylemlerinin 9. gününde de gerginlik yaşandı.

Başkentte düzenlenen gösterilere, lise öğrencileri ve vatandaşların yanı sıra çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri de destek verdi.

Başbakanlık binası önünde sakin başlayan gösteri, daha sonra Eğitim Bakanlığı binası önünde devam etti.

Ardından yeniden Başbakanlık binasına gelen göstericiler burada Başbakanlığa ve emniyet güçlerine taş ile molotofkokteyli fırlattı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bugün yaptığı açıklamada, ülkede devam eden gösterilere katılan öğrencilere dün yaptığı diyalog çağrısını yineledi.

Öte yandan, Arnavutluk Üniversite Öğretim Üyeleri Sendikası (SPUSH) Arnavutluk'taki tüm üniversitelerde boykot kararı aldığını duyurdu.

Gösteride yüzlerce polis görev aldı.

13 Ekim günü başlayan protestolarda önceki günlerde de polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Eğitim sisteminin değiştirilmesini talep eden öğrencilerin gösterileri şiddet eylemlerine sahne olmuştu.

Öğrenciler ise protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA
BaşbakanlıkEdi RamaGüncelEğitimDünyaSon Dakika

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