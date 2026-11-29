Tiran'daki hükümet karşıtı gösteride polisle çatışma çıktı, en az 35 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da cumartesi günü düzenlenen bir hükümet karşıtı protesto sırasında göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda en az 35 kişi yaralandı.
TİRAN, 29 Kasım (Xinhua) -- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da cumartesi günü düzenlenen hükümet karşıtı protesto sırasında göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 35 kişi yaralandı.
Kaynak: Xinhua
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