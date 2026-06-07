Hatay'da seyir halindeki tırın taşıdığı konteyner, fırtınanın etkisiyle düştü. O anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Antakya-İskenderun kara yolu Topboğazı mevkisinde hareket halindeki tırın dorsesindeki konteyner, fırtınanın etkisiyle düştü.
Konteynerin düştüğü anlar, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Konteynerde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Tırda yüklü konteyner, fırtınada düştü; o anlar kamerada - Son Dakika
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