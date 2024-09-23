Tire'de İncir ve Ceviz Festivali Coşkusu

Güncel

Tire Belediyesi tarafından İncir ve Ceviz Festivali düzenlendi.

Alay Parkı'nda iki gün süren festivalin son gününde konserler ve yarışmalar gerçekleştirildi.

İncirli cevizli tatlılar yarışmasında birincilik ödülü Azime Yanık'a verildi. En iyi yaş incir yarışmasında Tuncay Yenilmez, en iyi kuru incir yarışmasında Petek Arslan birinciliği kazandı. Ceviz yarışmasında ise birinci Mehmet Kerman oldu.

Karambol sahasında düzenlenen turnuvada, karambol tutkunları çekişmeli maçlar ortaya koydu.