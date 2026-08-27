Tire'deki Kağıt Fabrikasında Yangın
İzmir'in Tire ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İzmir'in Tire ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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