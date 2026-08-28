Tire\'deki Kağıt Fabrikasında Yangın

İzmir'in Tire ilçesindeki kağıt fabrikasının deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın kağıt deposunda çıkan yangına müdahale gece de sürdü.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasının deposunda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti.